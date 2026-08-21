Forlì, un fulmine innesca un incendio nel parco: intervengono i Vigili del Fuoco

Un fulmine innesca un incendio. Ieri sera, giovedì 20 agosto, verso le 22 due squadre con 4 automezzi del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in Via Bengasi per un incendio di vegetazione all’interno del parco Paul Harris, causato probabilmente dalla caduta di un fulmine. Il personale operante ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla messa in sicurezza di una pianta coinvolta e alla successiva bonifica dell’area interessata. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.