Forlì, un’estate di solidarietà: i campi della Caritas per i giovani

La Caritas di Forlì-Bertinoro, anche quest’anno promuove due esperienze estive per i ragazzi e giovani, che uniscono formazione e servizio alla comunità con l’obiettivo di promuovere in loro l’educazione al servizio, il valore del dono di sé, della pace e della carità.

Il campo Join up! per ragazzi dai 13 ai 15 anni prevede tre turni settimanali, da lunedì a venerdì, dal 9 giugno al 27 giugno.

Le attività, che si svolgeranno presso l’Emporio della Solidarietà di Caritas Forlì-Bertinoro e altre realtà del territorio, sono strutturate in moduli mattutini, dalle 8:30 alle 12:30, durante i quali i ragazzi e le ragazze si metteranno in gioco con momenti di servizio oltre che attività formative e uscite per rafforzare in loro il senso di comunità e di servizio verso gli altri.

Il Campo Shalom si terrà invece dal 15 al 21 giugno e si rivolge ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 18 anni. In questo campo residenziale, i partecipanti avranno l’opportunità di collaborare attivamente alla raccolta di materiale usato e offrire supporto ai reparti del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Oltre al contributo pratico, il campo rappresenta un momento di riflessione sulle tematiche della pace, della solidarietà e della carità, prevedendo anche momenti di spiritualità e formazione.

Per finalizzare l’iscrizione oppure per chiedere informazioni aggiuntive si può contattare direttamente la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro al numero - 380 1777197- anche su WhatsApp, oppure inviare una mail all’indirizzo serviziogiovani@caritas-forli.it.