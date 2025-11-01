Forlì, un corso di Protezione Civile Sos nel ricordo di Giorgio Cantelli

L’associazione di Protezione Civile Sos Forlì - Odv ha organizzato nel mese di settembre un corso di formazione Blsd- Rianimazione Cardiopolmonare Adulto e Pediatrico con utilizzo del defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (DAE), rivolto sia ai nuovi volontari sia ai volontari già̀ abilitati che hanno partecipato al retraining previsto dalle normative. In totale venticinque volontari hanno preso parte alle due sessioni formative svolte presso la sede dell’associazione.

L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di crescita per il gruppo, ma anche la naturale prosecuzione del progetto nato con l’acquisto del defibrillatore DAE, reso possibile grazie alle donazioni raccolte in memoria di Giorgio Cantelli, socio e consigliere dell’associazione scomparso nel novembre 2020. All’epoca, la generosità di familiari, colleghi del Comune di Forlì, della Polisportiva Dipendenti Comunali e di tanti amici aveva permesso di raccogliere oltre 2.500 euro, destinati all’acquisto del dispositivo salvavita oggi in dotazione all’associazione. “Con questo corso – spiega il presidente Ilic Poggiolini - abbiamo voluto dare continuità a un progetto che per noi ha un forte valore umano oltre che operativo. La formazione dei volontari è il modo migliore per ricordare Giorgio, che ha sempre creduto nel servizio agli altri e nella solidarietà concreta.”