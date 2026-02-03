Forlì. Un convegno per celebrare i 70 anni del Circolo filatelico

Piccoli rettangoli colorati e dentellati, con immagini di statisti, artisti, monumenti, luoghi simbolici: il mondo della filatelia non è più quello di trent’anni fa, quando decine di migliaia di collezionisti passavano ore e giorni in contemplazione dei loro variopinti raccoglitori. Ma il Circolo filatelico numismatico di Forlì, con i suoi circa novanta soci che lo rendono uno dei più popolari dell’Emilia-Romagna, saluta invece i settant’anni di attività, e lo fa anche con un convegno. «Il numero ottantatré -ricorda il presidente del Circolo Ugo Berti- che si terrà il 6 e 7 febbraio alla Fiera di Forlì, con oltre settanta espositori. Il mercato si sta assottigliando, i francobolli non girano più e le emissioni filateliche sono in calo. Noi però continuiamo, forti anche dei nostri risultati: nel 2025 per esempio, alla Fiera oltre agli espositori, vennero a trovarci moltissimi visitatori, curiosi del mondo dei francobolli, di medaglie, monete e cartoline».

Il Circolo di Forlì metterà in mostra le 550 cartoline e le 40 medaglie realizzate dal 1956, a cui si aggiungono quattro nuove emissioni. «Celebriamo tre anniversari importanti per la città -anticipa infatti Gabriele Zelli, socio onorario del Circolo-: due cartoline ricordano i 500 anni dalla morte di Giovanni de’ Medici, Giovanni dalle Bande nere, figlio di Caterina Sforza e padre di Cosimo I, un’altra invece è un omaggio al grande tenore forlivese Angelo Masini nel centenario della scomparsa, e una festeggia invece i settant’anni del CFN di Forlì».«Il convegno è un’occasione per i forlivesi, e una vetrina per i tanti appassionati che arriveranno da fuori Forlì -commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura, Vincenzo Bongiorno-. Allo stesso tempo grazie all’emissione delle cartoline ci dà l’occasione di ricordare tappe importanti per la nostra storia. E l’Amministrazione, proprio nella ricorrenza del centenario della morte di Masini, in collaborazione con CFN a breve aprirà per una vista guidata il Museo del Teatro, che accoglie tanti cimeli del grande tenore, e altri messi a disposizione per l’occasione dallo stesso CFN».

Inaugurazione il 6 febbraio (ore 10.15) nel Padiglione A della Fiera, apertura: venerdì, ore 10-18 e sabato ore 9-17. Sabato, annullo filatelico speciale di Poste Italiane per le quattro cartoline. Informazioni: www.cfnforli.it 348 0359727.