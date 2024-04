Forlì. Un busto per Ruffilli. Il vescovo: «E’ morto anche per coloro che lo hanno ucciso» VIDEO

FORLI’. Oggi giornata dedicata al professore e senatore Roberto Ruffilli in occasione del 36esimo anniversario della sua uccisione da parte della Brigate Rosse. Nel programma la messa, la deposizione di una corona e l’omaggio delle autorità in corso Diaz 116 dove fu ucciso e l’inaugurazione di un busto bronzeo, dello scultore Augusto Neri al Teaching Hub del Campus universitario in viale Corridoni 20. Il vescovo Livio Corazza, nel suo intervento davanti al busto, ha detto che Ruffilli «è morto anche per coloro che lo hanno ucciso»