Forlì, un’associazione e una mostra per ricordare il fotografo Sante Montanari

Avrebbe compiuto novant’anni oggi Sante Montanari, il fotografo che per cinquant’anni ha raccontato Forlì e la Romagna attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. Per celebrare la ricorrenza, è stata annunciata la realizzazione di una mostra antologica che aprirà i battenti in ottobre e che si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso mezzo secolo di storia locale. A partire dalla metà degli anni Sessanta, Montanari ha catturato attraverso il suo obiettivo i fatti di cronaca più eclatanti e personaggi famosi, documentando eventi che hanno segnato la vita della comunità . La mostra antologica si propone di restituire al pubblico una straordinaria eredità visiva, ripercorrendo cinque decenni di carriera attraverso la selezione di circa 500 scatti. «Abbiamo selezionato solo gli scatti di cronaca escludendo lo sport - spiega il fotografo Cristiano Frasca -. Le foto sono state messe in salvo dalla figlia Annamaria che, la notte prima dell’alluvione del 2023, le ha messe spostate dallo scantinato al piano superiore». Gli scatti, prevalentemente stampe, alcune originali altre copie, sono stati dunque riordinati dividendoli per anni, temi o argomenti. «Quella che sarà organizzata ad ottobre sarà la prima di una serie di mostre da realizzare. - prosegue Frasca -. L’enorme materiale a disposizione nel suo archivio, infatti, permette di dare diversi tagli». È stata anche annunciata la nascita di un’associazione dedicata al fotografo forlivese, che porterà il nome “Uei Bibo”, l’intercalare che Montanari usava abitualmente per rivolgersi alle persone che incontrava. «Servirà per far convergere le risorse in un unico ente - conclude - risorse che sono da intendersi non solo dal punto di vista economico. Sarebbe bello recuperare testimonianze e contributi di chi lo conosceva». «La selezione delle fotografie mi ha permesso di entrare nel suo mondo che ho conosciuto un pochino quando ero piccola - ha detto la figlia, Annamaria Montanari -. È stato come tornare indietro e sentirlo vivo, è un’emozione continua».