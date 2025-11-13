Forlì, un arsenale di armi e munizioni e una pistola semiautomatica in auto: 42enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, coadiuvati da personale delle Stazioni di Forlì e Villafranca hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni, gravato da precedenti di polizia, ritenuto presunto responsabile dei reati di “detenzione illecita di armi comuni da sparo e relativo munizionamento” e “ricettazione”.

Nella stessa indagine è stato deferito alla Procura della Repubblica di Forlì, per concorso negli stessi reati, un secondo uomo, anch’egli con precedenti penali.

I militari, nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione forlivese dell’arrestato, hanno rinvenuto un consistente arsenale di armi e munizioni illegalmente detenute. Inizialmente, durante le operazioni dei carabinieri, è emerso che all’interno dell’auto in uso al quarantaduenne era occultata una pistola semiautomatica completa di caricatore e diverse cartucce, arma che è poi risultata provento di un furto in abitazione avvenuto anni addietro mentre la successiva attività di ricerca effettuata in tutti i locali di pertinenza dell’immobile ha consentito di rinvenire altre armi - due ulteriori pistole e una carabina - accompagnate da numerose munizioni di vario calibro.

Sono emersi anche oggetti provento di furti in auto e una modica quantità di marijuana, per la quale, a carico dell’uomo, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura. Sono stati altresì sottoposti a sequestro numerosi utensili e materiali vari, ancora sigillati nelle confezioni originali e di presumibile provenienza illecita. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Al termine dei prolungati accertamenti l’uomo è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida. Nel corso della successiva udienza il Giudice competente del Tribunale di Forlì, ha convalidato l’arresto e disposto, a carico del 42enne, in attesa del prossimo giudizio, l’obbligo di presentazione giornaliera presso il competente Comando Carabinieri.