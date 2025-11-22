Forlì, un appartamento si allaga per la pioggia, alberi caduti a Bagno di Romagna, Rocca San Casciano, Gambettola e Sogliano VIDEO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per danni d’acqua a Forlì all’interno di appartamenti nel quartiere Vecchiazzano. Si sono registrate infiltrazioni dal tetto, un appartamento non agibile e i Vigili del Fuoco hanno effettuato una copertura provvisoria con teli forniti dal condominio. I Vigili del fuoco di Cesenatico sono intervenuta in rinforzo alle squadre di Rimini, a Torriana per lo spegnimento di due focolai all’interno di un capannone. Nessuna persona è stata coinvolta.

Alcune piante sono cadute nei territori di Bagno di Romagna, Rocca San Casciano, Gambettola e Sogliano al Rubicone.