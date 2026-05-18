Forlì, Ugl Romagna: “Nuova raffica di furti, servono le guardie giurate a supporto di Polizia e Carabinieri”

“L’ennesimo raid dei ladri che hanno colpito gli esercizi commerciali del centro storico di Forlì nel fine settimana appena trascorso, dimostra che sul versante sicurezza c’è ancora molto da fare in città”: afferma in una nota Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Romagna.

“Le rapine e i furti ai danni dei negozi sono particolarmente odiosi perché colpiscono attività spesso a gestione familiare o comunque piccole imprese che con sempre più difficoltà devono far fronte ai danni subiti”: aggiunge, ancora, Lo Giudice.

“Come sindacato Ugl e anche come sindacato di categoria sulla sicurezza chiediamo da anni di integrare il servizio delle forze dell’ordine con l’attività degli istituti privati di vigilanza soprattutto per assicurare i controlli notturni, magari estesi alle aree più a rischio”: aggiunge Filippo Lo Giudice.

“A questo punto rinnoviamo l’appello all’amministrazione comunale ad ascoltare e accogliere le nostre proposte e per questi motivi chiediamo un incontro urgente all’assessore alla sicurezza Luca Bartolini, affinchè si valutino le nostre soluzioni per garantire l’ordine pubblico e la tranquillità di famiglie e imprese. L’impiego delle guardie giurate a supporto di polizia e carabinieri è già collaudato in molti Comuni italiani guidati da giunte di destra e di sinistra. Dunque, nulla osta. Serve solo un po’ di buona volontà”: conclude il segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice.