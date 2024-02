Forlì, ufficio per l’agricoltura in Comune

L’amministrazione comunale punta forte sull’agricoltura. È stato, infatti, istituto in Municipio un ufficio “dedicato” al settore. Una novità per il Comune di Forlì che non aveva neanche una delega all’agricoltura, adesso assegnata all’assessore Marco Catalano, settore che in Romagna rappresenta un’eccellenza a livello europeo. L’ufficio, unico caso in Romagna e tra i pochi in Italia, si occuperà di agricoltura ma anche di ambiente, in casi specifici.

L’unità è competente a ricevere le pratiche, istanze, segnalazioni, certificati di inizio attività e comunicazioni che pervengono al Suap (Sportello unico per le attività produttive) tramite la piattaforma regionale “accesso unitario”, relative alle attività economiche del settore agricolo. L’ufficio si occuperà anche di specifici procedimenti in ambito ambientale, per i quali le disposizioni prevedono l’intervento di Suap, ad esempio per zone nelle quali è prevista l’installazione di ripetitori.

«Per quanto riguarda l’ambito dell’agricoltura – chiarisce l’assessore Catalano – l’unità compie attività istruttorie ed emette provvedimenti nell’ambito di procedimenti di avvio, sub-ingresso, variazioni e cessazioni di attività. La cosa importante è che si occuperà di ben delimitate aree fra cui l’agriturismo, che sta diventando preponderante nel nostro territorio, fattorie didattiche, enoturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e farmer market in aree private, pesca professionale e acqua coltura».

