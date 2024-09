Forlì, ubriaco semina il panico in Pronto Soccorso: denunciato dai Carabinieri

Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, i carabinieri della Stazione di San Martino in Strada hanno denunciato uno straniero di 45 anni per “danneggiamento”. I militari, su richiesta del personale infermieristico del triage del locale ospedale, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso che segnalava la presenza di un uomo, giunto in ambulanza in stato di ubriachezza, che stava dando in escandescenza creando pericolo e arrecando disturbo al personale sanitario e ai pazienti in attesa di cure. Al tempestivo arrivo della pattuglia, l’uomo, che nel frattempo era uscito dalla sala d’attesa del P.S., aveva preso a calci le fioriere li presenti facendone cadere una a terra, danneggiandola e rovesciato il cassonetto dei rifiuti. Il 45 enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato contenuto e, una volta calmato, è stato denunciato quale presunto responsabile del reato di danneggiamento.