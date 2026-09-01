Forlì, ubriaco fradicio, prende a calci e pugni i citofoni di una palazzina: denunciato dai Carabinieri

Forlì
  • 01 settembre 2026
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I Carabinieri di Forlì sono dovuti intervenire per episodi di degrado e intemperanza legati all’abuso di alcol. In un primo caso, un uomo di nazionalità indiana è stato sorpreso mentre prendeva a calci e pugni i citofoni di una palazzina, danneggiandoli; per lui è scattata la denuncia per danneggiamento e la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

Sempre nel centro cittadino, un altro indiano in evidente stato di alterazione è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta: dopo aver importunato diversi passanti, si è scagliato contro i carabinieri giunti sul posto per identificarlo e riportarlo alla calma.

Alcol al volante: tre patenti ritirate con tassi da record

Il bilancio più pesante sul fronte della sicurezza stradale riguarda tre automobilisti sorpresi alla guida in forte stato di ebbrezza. Sottoposti all’alcoltest, hanno fatto registrare valori compresi tra 1,63 g/l e un picco di 2,37 g/l, ovvero fino a quasi cinque volte oltre il limite consentito dalla legge. Per tutti e tre è scattato l’immediato ritiro della patente per la successiva sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Irregolare in Italia

Nell’ambito delle medesime verifiche, una donna straniera è stata deferita per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Fermata per un controllo di routine, è risultata sprovvista di documenti validi ed è stata notificata di un invito formale a presentarsi presso la Questura per regolarizzare la propria posizione.

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