Forlì, ubriaco fradicio, prende a calci e pugni i citofoni di una palazzina: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Forlì sono dovuti intervenire per episodi di degrado e intemperanza legati all’abuso di alcol. In un primo caso, un uomo di nazionalità indiana è stato sorpreso mentre prendeva a calci e pugni i citofoni di una palazzina, danneggiandoli; per lui è scattata la denuncia per danneggiamento e la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

Sempre nel centro cittadino, un altro indiano in evidente stato di alterazione è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta: dopo aver importunato diversi passanti, si è scagliato contro i carabinieri giunti sul posto per identificarlo e riportarlo alla calma.