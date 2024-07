Forlì, ubriaco fradicio aggredisce la moglie e si scaglia sui Carabinieri: arrestato a San Martino in strada

I Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada hanno arrestato uno straniero di 56 anni per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, a seguito di segnalazione telefonica al 112, sono intervenuti presso l’abitazione di una giovane donna che riferiva di essere stata aggredita dal proprio marito convivente. L’uomo, alla presenza dei Carabinieri, ha assunto fin da subito un atteggiamento poco collaborativo e agitato, assumendo insistentemente bevande alcoliche nonostante fosse stato più volte invitato a non bere.

Dopo svariati inviti da parte dei Carabinieri a seguirli in caserma, l’uomo si è avventato contro i militari che sono riusciti prontamente a bloccarlo. I militari hanno riportato lesioni, guaribili in pochi giorni. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno successivo, convalidato l’arresto, per il 56 enne è scattato l’obbligo di presentazione alla P.G..