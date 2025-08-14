Forlì, ubriaco e violento, semina il panico in un bar: daspo per tre anni in tutti i locali della provincia

Non potrà entrare nei bar e locali di tutta la provincia di Forlì per i prossimi tre anni. Nella mattinata i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura hanno notificato ad un cittadino bosniaco, da anni residente in città, il “Daspo Willy”, misura con cui il Questore, allo scopo di prevenire disordini negli esercizi pubblici ed a tutela della sicurezza, fa divieto di accedere a tutti i bar e locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio della provincia di Forlì-Cesena e di stazionare nelle immediate vicinanze.

L’uomo, infatti, che nei giorni scorsi era stato arrestato dai poliziotti delle Volanti, è stato “protagonista” di violenze e disordini avvenuti in un bar del centro di Forlì. Aggressioni ed urla ai clienti del locale avevano richiesto l’intervento della Volante. I poliziotti hanno subito individuato lo straniero all’interno del bar, visibilmente ubriaco, e tranquillizzato i presenti. Tuttavia lo straniero, insofferente al controllo, ha tentato di afferrare alcuni oggetti e colpire i poliziotti ed altri avventori. L’uomo è stato quindi portato in Questura ed arrestato.

Lo straniero è molto conosciuto dai poliziotti, poiché in passato era già stato denunciato per violenza e minaccia. Nei trascorsi dell’uomo vi sono anche episodi di stalking a danno della precedente compagna e reati contro il patrimonio. Gli investigatori della Divisione Polizia Anticrimine hanno infatti accertato un profilo di elevata pericolosità dell’uomo, che mette in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica, soprattutto per quel che riguarda gli avventori e clienti di pubblici esercizi.

Proprio per i profili di elevata pericolosità, non potrà accedere ai locali di tutta la provincia ed in caso di trasgressione rischia una condanna fino a tre anni di reclusione ed una multa da 10.000 a 24.000 euro.