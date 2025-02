Forlì, ubriaco alla guida, offende i Carabinieri mentre gli ritirano la patente: denunciato per oltraggio

A ridosso della festività della Madonna del Fuoco i Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno denunciato tre automobilisti (due uomini ed una donna) per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti con alcoltest in dotazione al nucleo radiomobile, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione (a cura della Prefettura di Forlì), due veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida mentre il terzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Uno dei tre automobilisti, che durante il controllo ha offeso i militari operanti, è stato anche denunciato per “oltraggio a pubblico ufficiale”.

Denunciato anche un giovane, rintracciato in stato di alterazione nei pressi di un locale del centro storico di Forlì, è stato controllato e trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni, poi sequestrato, per il quale è stato denunciato per “porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere”.