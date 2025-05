Forlì, ubriaca prende a morsi un poliziotto: condannata a risarcirlo

FORLI’. Una rassegna cinematografica in un teatro tenda nella zona di via Ugo Bassi venne interrotta dalle grida di una giovane in stato di agitazione. Litigava con un ragazzo in cortile al punto che qualcuno, dall’organizzazione del film festival, temeva che tra i due potesse accadere qualcosa di peggio di una semplice lite. Così venne chiamata la polizia.

È in quel contesto, il 19 maggio del 2022, che un sovrintendente della Questura oggi 59enne, intervenne con un collega di volante in via Ugo Bassi dove trovarono, in stato di alterazione (si capì poi per aver ecceduto con superalcolici in eccesso) una ragazza di origini sudamericane.

Le vicende accadute in quella tarda serata sono state al centro del processo per lesioni a carico della giovane, celebrato ieri nell’aula del giudice Federico Casalboni. Qui sia la parte civile del poliziotto (tutelata dall’avvocato Daniele Valentini) che l’imputata (difesa dall’avvocato Marco Gramiacci) e la Procura (pm Francesco Buzzi) hanno ascoltato la ricostruzione della serata. Dove l’agente di pattuglia, intervenuto a tutela della donna che sosteneva di aver subito il furto di una bicicletta da parte del ragazzo con cui litigava, si è trovato a doverla inseguire per cercare di identificarla. Lei non aveva alcuna intenzione di interagire con i poliziotti al punto da assestare un morso al braccio dell’agente.

Divisa strappata, 7 giorni di prognosi poi estesisi fino a 4 mesi di parestesie all’arto. Di qui la richiesta risarcitoria dell’agente nei confronti della giovane. «Di quella serata ricordo ben poco - ha detto - venivo da un periodo complicatissimo di salute e il mio compagno era in carcere. Ho reagito bevendo all’eccesso». Il giudice l’ha condannata a 7 mesi di pena e 800 euro di risarcimento al poliziotto. La pena resterà sospesa per la donna solo se entro due anni salderà sia il risarcimento alla parte civile che le spese processuali sostenute dalla parte civile stessa (per ulteriori 1.800 euro).