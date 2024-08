Forlì, tutto pronto per la festa della Cgil Forlì-Cesena

Tanti ospiti animeranno la Festa provinciale Cgil Forlì-Cesena in programma dal 4 al 6 settembre nell’area feste di via Castel Latino, 51, a Vecchiazzano. Una nuova sede in cui festeggiare un anno esatto dall’unificazione delle due Camere del lavoro. Tre giorni di dibattiti, cibo, musica e divertimento che ruoteranno attorno al tema della democrazia sotto attacco. «Tutti gli anni – spiega Maria Giorgini – la nostra festa è un momento di impegno e tensione perché organizzare tre giornate con tanti ospiti non è semplice ma ci teniamo tantissimo perché è un appuntamento che il territorio provinciale aspetta durante il quale si affrontano temi che lo riguardano». Spiccano nomi di rilievo durante la giornata inaugurale: alle 16 avverrà il taglio del nastro con il presidente della Provincia Enzo Lattuca e Miro Gori dell’Anpi, alle 16.30 studenti e studentesse presenteranno il progetto dell’Associazione Deina, dal titolo Promemoria Auschwitz. Alle 18 è in programma la presentazione del libro di Miguel Gotor “Generazione settanta, storia del decennio più lungo del secolo breve” mentre alle 21, la giornalista Serena Bortone dialogherà con il segretario generale Cgil Maurizio Landini.

La seconda giornata della festa inizierà alle 17, all’insegna della lotta alle discriminazioni con “Mia sorella è figlia unica. Storie di donne, di vita, di libertà”, performance dell’autrice e interprete Cecilia Lavatore e a seguire si terrà il talk “Belle Ciao” con Eleonora Pinzuti, saggista e formatrice professionale, e Lara Ghiglione, segretaria Cgil Nazionale. Alle 21 sarà la volta del dibattito “Emilia Romagna: resistente, innovativa, solidale” con l’europarlamentare Stefano Bonaccini, il candidato alle regionali per il centrosinistra Michele De Pascale e Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia Romagna. A concludere la tre giorni, venerdì 6, sarà il dibattito “Democrazia sotto attacco” quando interverrà l’europarlamentare Annalisa Corrado, Francesco Maria Caruso che ha ricoperto l’incarico di presidente del Tribunale di Bologna, Giuseppe Giulietti, coordinatore dell’associazione Articolo21 e Luigi Giove, segretario nazionale Cgil. La serata conclusiva, a partire dalle 21, sarà all’insegno della musica e del divertimento con Maria Pia Timo. A precederla sul palco le performance di Cosascuola Music Academy e New Dance Studio. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Quest’anno all’interno dell’area feste di via Castel Latino, 51, ci sarà anche un’area riservata ai bimbi con giochi e libri. Il ricavato delle offerte sarà devoluto per supportare la Casa Rifugio, in accordo con le associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere. Tutte le sere la cucina apre alle 19.