Forlì, tutto esaurito negli agriturismi

Sarà una Pasqua e Pasquetta da tutto esaurito negli agriturismi del comprensorio forlivese. C’è, infatti, una generale soddisfazione tra i gestori delle strutture che stanno ricevendo numerose prenotazioni, tanto per domani quanto per lunedì, registrando in alcuni casi già il completo. Tutto pieno all’agriturismo “Cento tigli” di Modigliana: «Sia per Pasqua che per pasquetta – spiegano dalla struttura – ci sono ottime richieste, siamo soddisfatti». Stesso entusiasmo anche nella vallata di Premilcuore: «Siamo soddisfatti, le prenotazioni ci sono sia per Pasqua che per Pasquetta – confermano dalla Cooperativa Ridolla che gestisce anche l’agriturismo –. A prescindere dal tempo, abbiamo tante prenotazioni, siamo soddisfatti». Spostandosi nella valle del Bidente la situazione non cambia: «C’è richiesta – aggiungono dall’agriturismo Acero Rosso –. Le camere sono quasi piene ma anche per la ristorazione c’è interesse sia per Pasqua che per il lunedì di pasquetta. La clientela è varia: i nostri ospiti sono sia famiglie che coppie e ci sono i primi arrivi già da venerdì (ieri, ndr) con partenza il lunedì per chi non fa due notti». Protagonista di questo fine settimana sarà, dunque, il cibo ma non solo: all’agriturismo “Re Piano” a Modigliana, più precisamente sulla strada di monte Trebbio, è iniziata la fioritura di 8mila tulipani che regalano uno spettacolo suggestivo.

