Forlì, tutte le novità per la nuova scuola “Maroncelli”

Maggiore sicurezza per gli alunni e il personale docente e continuità didattica, offrendo nuovi servizi in un edificio all’avanguardia. Il Comune di Forlì ha fatto il punto sulla riorganizzazione degli spazi educativi delle scuole “Maroncelli”, “Manzoni”, “Dante Alighieri” e Cerini”, che fanno parte dell’istituto comprensivo 4 “Annalena Tonelli”. Tutto ruota intorno alla ricostruzione della scuola “Maroncelli”, scuola secondaria di primo grado attualmente ospitata al primo piano della Primaria “Dante Alighieri”. Un’opera da 14 milioni di euro, «il più grande investimento della mia Amministrazione» dice con un pizzico di orgoglio il sindaco Gian Luca Zattini, chiusa nel 2016 per criticità a livello strutturale-statico. Con demolizione e successiva ricostruzione, grazie ai fondi Pnrr, l’edificio di via Orsini sarà utilizzabile da settembre 2026, per i 256 alunni divisi in 12 classi. «Potrà disporre – ricorda il dirigente comunale Gianluca Foca – di· un edificio progettato specificamente per la didattica delle scuole medie, laboratori, biblioteca, palestra e spazi comuni, elevati standard di sicurezza antisismica e antincendio, ambienti moderni, sostenibili ed energeticamente efficienti». «Un investimento importante dal punto di vista didattico e sociale – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani – perchè permette un riassetto della scuola in un ambiente moderno e sicuro, a corredo del centro storico».

La nascita della nuova “Maroncelli” porterà a una riorganizzazione dei servizi educativi. Nel piano terra del nuovo edificio “Maroncelli” troverà spazio la scuola dell’infanzia “Cerini”, oggi ospitata nell’edificio della primaria “Manzoni” con due sezioni miste per un totale di 57 bambini, che potranno usufruire di locali più ampi e luminosi, spazi dedicati all’attività motoria e al gioco, servizi e ambienti pienamente adeguati alla fascia 3–6 anni. Complessivamente la nuova scuola dell’infanzia potrà disporre di 3 sezioni intere accogliendo fino a 70 bambini. La scuola primaria “Manzoni” del quartiere Foro Boario-San Benedetto, che oggi conta 141 alunni in 8 classi ed è ospitata in un edificio ormai non più adeguato, verrà trasferita nell’edificio che ospita già la primaria “Dante Alighieri”, struttura ristrutturata e messa completamente a norma circa dieci anni fa. Nel nuovo polo “Dante-Manzoni” confluiranno 217 alunni della “Dante” e 141 alunni della “Manzoni”.

«E’ stato un lungo lavoro di progettazione che ha coinvolto tante persone e investimenti – dice l’assessora ai servizi educativi Paola Casara –. Come ogni cambiamento ci sono paure, disagi, ma abbiamo esperienza e competenze per gestire la situazione. La porta del Comune sarà sempre aperta, come abbiamo già fatto per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Chiediamo di darci fiducia. Alle famiglie garantiamo sicurezza, continuità educativa, mantenimento delle classi e autonomia dei plessi. Sarà messo a disposizione un servizio navetta con accompagnatore dal quartiere Foro Boario-San Benedetto per portare i bambini sia verso il polo “Dante–Manzoni”, che verso la scuola dell’Infanzia “Cerini” al polo “Maroncelli”. Ci sarà un’analisi puntuale dei parcheggi nelle aree adiacenti sia alla nuova “Maroncelli” sia al polo “Dante-Manzoni”, con l’introduzione di pass temporanei per genitori e soluzioni di sosta breve per facilitare accompagnamenti e ritiri, e il· rafforzamento della vigilanza, anche con la Polizia Locale».