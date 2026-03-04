Forlì, tutte le iniziative in programma in occasione dell’8 marzo

Tante le iniziative pensate per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne. Un ricco calendario che spazierà tra mostre, reading teatrali, camminate letterarie, conferenze, spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche e incontri informativi, promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Donna e numerose associazioni del territorio. «Un ampio palinsesto voluto appositamente per ricordare la lunga lotta delle donne verso la conquista di libertà e diritti – hanno dichiarato l’assessora alle Pari opportunità, Andrea Cintorino e la presidente della commissione, Cristina Tassinari –. La campagna che abbiamo attivato con il supporto del Centro Donna testimonia la diffusa partecipazione e sensibilità della comunità forlivese al tema delle pari opportunità e della lotta contro ogni forma di violenza contro le donne. Lotta che è tutt’oggi in corso e che ci spinge al raggiungimento di una vera parità di genere a tutti i livelli della vita economica e sociale del nostro Paese».

Fino al 6 marzo sarà visitabile (solo su appuntamento) la mostra “Donne ingegno” allestita negli uffici dell’impresa Coromano a Bertinoro, mentre domani alle 21 alla Fabbrica delle Candele è in programma il reading teatrale “Storie di Donne. Donne nello sport forlivese” a cura di “Compagnia Bella” con la regia di Giampiero Pizzol. Venerdì al circolo Aurora alle 19.45 è prevista la cerimonia delle candele, evento che simboleggia l’unione fra le donne del mondo aderenti a Bpw International di cui fa parte Fidapa. Sabato alle 16, invece, verrà inaugurata la mostra “L’estro dentro: intrecci meldolesi” alla galleria Michelacci. Il pieno delle iniziative è previsto per la giornata si domenica. Si comincia con la colazione e la proiezione del film “Sorry Baby” alle 9 alla sala San Luigi, per proseguire con la camminata letteraria in centro storico “Parole in cammino” a cura dell’associazione Pagine sorelle (9.30-12.30). Alle 11 inaugurazione della mostra all’oratorio San Sebastiano dal titolo “...per Inciso”. Due conferenze, alle 11 e alle 20.30 nella sede del quartiere 5 in via Cervese, “Violenza di genere e femminicidi”. Alle 15 dialoghi e monologhi “Le prospettive in equilibrio” a palazzo Pretorio, di Terra del Sole, mentre a Bertinoro alle 15.30 ci sarà spettacolo teatrale “Enciclopedia della donna perfetta” al teatro Novelli. Spettacolo teatrale anche alle 17.30 a San Martino in Strada. Appuntamenti che non si esauriranno domenica ma che proseguiranno per tutto il mese di marzo. Il calendario si chiuderà il 29 marzo alle 15.30 con ritrovo in piazzetta Operaie dove inizierà la passeggiata commemorativa verso via della Ripa per depositare la corona, in ricordo dell’eccidio di 5 giovani renitenti alla leva e lo sciopero delle donne che salvarono altri 10 giovani condannati alla fucilazione.