Forlì, truffatori in azione, si fingono collaboratori del Comune

FORLI’. Il Comune di Forlì, con una nota diffusa oggi, informa la cittadinanza che sono giunte segnalazioni riguardanti telefonate sospette da parte di soggetti che si presentano come incaricati o collaboratori dell’Amministrazione comunale, prospettando la possibilità di ottenere contributi economici o agevolazioni per lavori effettuati presso abitazioni private.

«L’Amministrazione comunale», si legge nella nota, «precisa che non sono in corso iniziative di questo tipo e che eventuali contributi, incentivi o agevolazioni vengono comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’Ente e secondo procedure amministrative trasparenti e verificabili. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o documentazione sensibile a interlocutori non identificati e a diffidare di richieste di appuntamenti o incontri non preventivamente verificati. In caso di contatti sospetti, il Comune raccomanda di interrompere immediatamente la conversazione e di segnalare l’accaduto alle Forze dell’Ordine competenti. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali episodi fraudolenti».

Per informazioni o verifiche su comunicazioni che si dichiarano provenire dal Comune di Forlì, è possibile contattare direttamente gli uffici comunali attraverso i recapiti ufficiali pubblicati sul sito istituzionale www.comune.forli.fc.it.