Forlì, truffa del finto Carabiniere a Tredozio: due denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Tredozio, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Modigliana, hanno denunciato due uomini, di 47 e 48 anni, originari della provincia di Napoli e già noti per analoghe condotte, quali presunti responsabili del reato di “ricettazione”. L’attività è scaturita dalle segnalazioni pervenute nel primo pomeriggio di lunedì scorso, da anziani della zona che riferivano di avere ricevuto telefonate da persone che si erano qualificate come Carabinieri. Nel primo caso, un’anziana, memore delle indicazioni ricevute in vari incontri sulle “truffe del finto Carabiniere”, si era insospettita dalla telefonata ricevuta e si era subito recata nella caserma di Tredozio per segnalare l’accaduto, mentre nell’altro caso, un pensionato, si è presentato direttamente in caserma appena capito che l’interlocutore poteva essere un Carabiniere.

Tempestivamente i Carabinieri si sono attivati per cercare d’individuare possibili sospetti, complici del telefonista, che ritenevano in zona. L’attenta attività ha dato i suoi frutti quando, non molto tempo dopo, sono riusciti (vicino all’abitato di Tredozio) ad intercettare e poi bloccare un’autovettura (con un uomo a bordo) che, alla vista dei militari, si allontanava precipitosamente. Dalle successive verifiche è stato individuato il secondo complice che, a piedi, era in prossimità di alcune abitazioni delle verosimili vittime, dove si era anche presentato.

Dalla perquisizione a loro carico, poi estesa all’autovettura, veniva rinvenuto un sacchetto contenente diversi gioielli – sottoposti a sequestro – ritenuti provento di analoghe truffe, verosimilmente avvenute nella vallata, ovvero in limitrofe vallate appennine del faentino o dell’imolese, per le quali sono in corso accertamenti.

La raccomandazione è sempre quella di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine analoghi episodi sospetti al fine di consentire, come in questo caso, un tempestivo nostro intervento nelle zone interessate per scongiurare e prevenire tali delittuose condotte.