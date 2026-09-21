Forlì, truffa dei falsi investimenti: arrestato il promotore, raggirati 168 risparmiatori per 5 milioni

Prometteva guadagni da capogiro e rendimenti da sogno, facendo leva sul passaparola e su rapporti apparentemente informali e di fiducia. In realtà si trattava del classico “schema Ponzi” o piramidale, dove i guadagni promessi ai primi clienti venivano pagati usando i soldi versati da quelli arrivati dopo. La vicenda dei finti investimenti che ha fatto finire nei guai centinaia di risparmiatori, si è arricchita di un capitolo fondamentale: i Finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena hanno tratto in arresto il principale indagato, un uomo di origini forlivesi con precedenti penali specifici, scovato e arrestato a Sarzana, in provincia della Spezia.