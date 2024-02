Forlì. Treni cancellati e forti ritardi dopo un suicidio

FORLI. Circolazione ferroviaria sospesa per circa due ore sulla linea Bologna-Ancona, tra Forlì e Villa Selva, a causa dell’investimento di una persona nei pressi di Villa Selva. Si tratta di un suicidio, sul posto è stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti in questi casi. L’episodio è avvenuto alle 18.30, i treni dell’Alta velocità e gli intercity sulla linea tra Bologna e Ancona hanno registrato ritardi in certi casi fino a oltre 3 ore, alcuni regionali sono stati cancellati.