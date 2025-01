Forlì, tre nuove aule alla scuola “Rodari”

La scuola primaria “Rodari” si arricchisce di tre nuove aule nel segno dell’inclusione, fantasia e innovazione tecnologica. Gli spazi sono stati inaugurati giovedì mattina e sono frutto. L’aula “blu” è multisensoriale non una semplice aula scolastica ma un ambiente progettato per stimolare i cinque sensi dei bambini attraverso diversi materiali e tecnologie. La stanza è dotata di luci soffuse, suoni rilassanti, proiezioni di immagini in movimento e materiali tattili, che consentono ai bambini di esplorare e sperimentare attraverso stimoli visivi, uditivi e tattili. Una realtà capace di rispondere alle esigenze di ogni alunno, in particolare di quelli con difficoltà di apprendimento o bisogni educativi speciali. Ogni angolo della sala è pensato per favorire l’interazione e la creatività, creando una stimolante varietà di esperienze sensoriali. L’aula multimediale “2.0” è attrezzata con le ultime tecnologie per consentire agli studenti di esplorare il mondo digitale in modo sicuro e creativo. Essa è stata realizzata con i fondi Pnsd e con il contributo dell’Associazione genitori della scuola primaria “Rodari”. La stanza è dotata di dispositivi elettronici all’avanguardia e di arredi moderni e confortevoli. Infine, grazie ai docenti del plesso che si sono armati di pennello, ha un nuovo volto anche la biblioteca “Le fiabe lunghe un sorriso”. La realtà è stata, infatti, allestita con arredi nuovi e tinteggiata dalle docenti del plesso con colori tenui che invitano alla lettura.