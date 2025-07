Forlì, tre medici indagati a Cassino per la morte di Sofja

Tre medici dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura locale per omicidio colposo. Sono accusati in relazione alla morte di Sofja Rossi, 31 anni di Forlì, trovata morta il 18 luglio sul divano di casa a Pignataro Interamna. La donna si era presentata al Pronto Soccorso quattro giorni prima lamentando dolore acuto al collo. Era stata dimessa dopo alcune ore con diagnosi di “sospetta cervicalgia”. La Procura, guidata da Carlo Fucci, ha aperto un’indagine per verificare eventuali errori diagnostici. È emerso che due parenti della vittima soffrivano di grave disfunzione carotidea, portando gli inquirenti a ipotizzare un fattore ereditario come possibile causa del decesso. L’autopsia è stata eseguita lunedì scorso, mentre sono in corso altri accertamenti peritali. La Asl di Frosinone ha avviato un audit interno per verificare il rispetto delle procedure diagnostiche adottate.