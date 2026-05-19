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Forlì. Tre giorni di iniziative per il compleanno della biblioteca “Saffi”

Forlì
Una sala della nuova biblioteca “Saffi” (foto Fabio Blaco)
Una sala della nuova biblioteca “Saffi” (foto Fabio Blaco)

Un anno di grandi numeri per la biblioteca comunale Aurelio Saffi (Bas) dopo il trasferimento a palazzo Romagnoli: 52mila ingressi, 12 weekend di apertura, 50mila prestiti tra fisici e digitali, 18 incontri con autori e presentazioni di libri, 37 tra eventi, laboratori e gruppi di lettura; visite guidate e attività per studenti (85 classi coinvolte per un totale di circa 1.500 studenti); laboratori ed eventi per “Un museo in biblioteca”. «Numeri che meritano una festa – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – e che dimostrano il fermento culturale che c’è in città. La biblioteca è un luogo dove la cultura si prende cura della comunità, dove la cultura accoglie, interagisce con i cittadini e crea comunità».

La biblioteca celebra il suo primo anniversario nella nuova sede con tre giornate di eventi. Da giovedì 28 a sabato 30 maggio, aprirà le porte a cittadini, famiglie, studenti e appassionati di cultura con un programma pensato per tutte le età, confermando il ruolo di questo spazio come luogo di incontro, inclusione e partecipazione. La biblioteca è una realtà viva e coinvolgente e i numeri dimostrano la validità del progetto, aspetto rimarcato dall’assessore Vittorio Cicognani: «E’ la dimostrazione che le realizzazioni fatte 20-30 anni fa forse devono essere ripensate come utilizzo, adeguandole ai tempi. A palazzo Romagnoli noi ci abbiamo messo la biblioteca ed è stato realizzato e portato avanti quanto avevamo detto su palazzo Albertini e la collezione Verzocchi». Qualche sassolino dalle scarpe se lo toglie anche il sindaco Gian Luca Zattini: «Le persone dimostrano soddisfazione per gli spazi e per gli eventi, la biblioteca offre momenti di socialità, è un punto d’incontro della città. L’unico luogo con caratteristiche adeguate a questo progetto era palazzo Romagnoli. Possiamo dire che i detrattori del nostro percorso culturale stavolta potrebbero spargersi il capo di cenere e chiedere scusa alla città». Il momento centrale dei festeggiamenti sarà giovedì 28 maggio alle 18, con gli auguri del sindaco, del vicesindaco Bongiorno e delle autorità cittadine, accompagnati da una sorpresa dolce per condividere il compleanno. Le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alla scoperta degli spazi e dei servizi della biblioteca. Al mattino, grazie all’iniziativa “Scuole in biblioteca”, gli studenti del territorio accompagneranno altri ragazzi alla scoperta del patrimonio librario e dei servizi digitali della struttura. Nel pomeriggio spazio al divertimento e alla creatività: dalle 15 alle 18 sarà attivo uno Spazio Gaming con giochi da tavolo per tutte le generazioni, organizzato dall’associazione Area Games. Per i bambini dai 5 agli 11 anni è in programma “Un museo in biblioteca”, percorso tra arte, narrazione e laboratori creativi ispirato al “Trittico della Romagna”. Non mancheranno le letture per i più piccoli, da 0 a 6 anni, curate dai volontari di “Nati per leggere”. In calendario anche due incontri con autori: Elisa del Mese e Nicola Bartucca.

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