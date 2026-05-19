Forlì. Tre giorni di iniziative per il compleanno della biblioteca “Saffi”

Un anno di grandi numeri per la biblioteca comunale Aurelio Saffi (Bas) dopo il trasferimento a palazzo Romagnoli: 52mila ingressi, 12 weekend di apertura, 50mila prestiti tra fisici e digitali, 18 incontri con autori e presentazioni di libri, 37 tra eventi, laboratori e gruppi di lettura; visite guidate e attività per studenti (85 classi coinvolte per un totale di circa 1.500 studenti); laboratori ed eventi per “Un museo in biblioteca”. «Numeri che meritano una festa – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – e che dimostrano il fermento culturale che c’è in città. La biblioteca è un luogo dove la cultura si prende cura della comunità, dove la cultura accoglie, interagisce con i cittadini e crea comunità».

La biblioteca celebra il suo primo anniversario nella nuova sede con tre giornate di eventi. Da giovedì 28 a sabato 30 maggio, aprirà le porte a cittadini, famiglie, studenti e appassionati di cultura con un programma pensato per tutte le età, confermando il ruolo di questo spazio come luogo di incontro, inclusione e partecipazione. La biblioteca è una realtà viva e coinvolgente e i numeri dimostrano la validità del progetto, aspetto rimarcato dall’assessore Vittorio Cicognani: «E’ la dimostrazione che le realizzazioni fatte 20-30 anni fa forse devono essere ripensate come utilizzo, adeguandole ai tempi. A palazzo Romagnoli noi ci abbiamo messo la biblioteca ed è stato realizzato e portato avanti quanto avevamo detto su palazzo Albertini e la collezione Verzocchi». Qualche sassolino dalle scarpe se lo toglie anche il sindaco Gian Luca Zattini: «Le persone dimostrano soddisfazione per gli spazi e per gli eventi, la biblioteca offre momenti di socialità, è un punto d’incontro della città. L’unico luogo con caratteristiche adeguate a questo progetto era palazzo Romagnoli. Possiamo dire che i detrattori del nostro percorso culturale stavolta potrebbero spargersi il capo di cenere e chiedere scusa alla città». Il momento centrale dei festeggiamenti sarà giovedì 28 maggio alle 18, con gli auguri del sindaco, del vicesindaco Bongiorno e delle autorità cittadine, accompagnati da una sorpresa dolce per condividere il compleanno. Le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alla scoperta degli spazi e dei servizi della biblioteca. Al mattino, grazie all’iniziativa “Scuole in biblioteca”, gli studenti del territorio accompagneranno altri ragazzi alla scoperta del patrimonio librario e dei servizi digitali della struttura. Nel pomeriggio spazio al divertimento e alla creatività: dalle 15 alle 18 sarà attivo uno Spazio Gaming con giochi da tavolo per tutte le generazioni, organizzato dall’associazione Area Games. Per i bambini dai 5 agli 11 anni è in programma “Un museo in biblioteca”, percorso tra arte, narrazione e laboratori creativi ispirato al “Trittico della Romagna”. Non mancheranno le letture per i più piccoli, da 0 a 6 anni, curate dai volontari di “Nati per leggere”. In calendario anche due incontri con autori: Elisa del Mese e Nicola Bartucca.