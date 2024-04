Forlì, tre giorni con “Storie infinite festival”

Tre giornate alla Fabbrica delle candele dedicate al genere fantastico, declinato tanto nei suoi sottogeneri (fantasy, fantascienza, horror, weird) quanto nei suoi linguaggi espressivi (libri, film, arte visiva, giochi da tavolo e di ruolo). Forlì ospita da domani a venerdì la prima edizione di “Storie infinite festival”, organizzata da Storie Infinite-Art Factory con la collaborazione di Associazione Compagnia Bella, e il patrocinio del Comune di Forlì, con un ricco programma di eventi tra dialoghi con autori, presentazione di romanzi, riviste, raccolte di racconti, proiezioni di film contemporanei e vintage, banchi espositivi di case editrici indipendenti, sessioni di giochi da tavolo e di ruolo; pitch moment in cui gli autori possono proporre alle case editrici le loro storie, e un’area relax e ristorazione. Dalle 10 a sera un cartellone in grado di attirare tanti appassionati del genere e non solo, come spiegano Lorenzo Crescentini, direttore artistico del festival, ed Emanuela Valentini, socia di Storie Infinite-Art Factory. All’interno ci sarà da mangiare con dei food truck, un banchetto dei volontari del Canile di Forlì per le adozioni, ci sarà una fumetteria, l’angolo di “Storie infinite” per chi volesse approfondire il tema della formazione letteraria e del lavoro sul testo.

Il programma completo del festival è consultabile all’indirizzo: www.storieinfinite.it/festival.