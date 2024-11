Forlì, tre donne palpeggiate: arrestato trentenne

E’ accusato di aver palpeggiato almeno tre donne, aggredite in strada o all’interno di un’auto. Per questo un trentenne è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri. L’uomo si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i militari dell’Arma del Comando di corso Mazzini stanno cercando di ricostruire la vicenda. Un’indagine che parte dalle denunce delle tre donne vittime loro malgrado delle attenzioni dell’uomo. Tre gli episodi segnalati alle forze dell’ordine: sarebbero avvenuti in via Giorgio Regnoli, via Decio Raggi e in via della Rocca. In due occasione le donne sarebbero state avvicinate mentre si trovavano in strada e l’aggressore avrebbe allungato le mani cercando di palpeggiare le malcapitate. Nella terza occasione una donna mentre era appena entrata in auto si sarebbe trovata il violento che avrebbe aperto lo sportello lato passeggero per poi anche in questo caso cercare di palpeggiare l’automobilista. Le tre donne avrebbero fornito una sommaria descrizione dell’individuo, sufficiente a fare partire le indagini dei carabinieri, che non escludono che possano esserci altre ragazze che siano state molestate. La zona presa di mira sarebbe quella universitaria e aree limitrofe. Proprio in via Corridoni l’altra sera i carabinieri lo hanno individuato e bloccato, arrestandolo e portandolo alla casa circondariale di Ravaldino a disposizione dell’autorità giudiziaria.