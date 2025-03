Forlì. Travolto in bici in viale Roma, grave un 47enne

Travolto in bici mentre attraversava, grave un 47enne albanese residente a Forlì. L’incidente è avvenuto venerdì sera in viale Roma. Erano circa le 20 quando all’altezza del Lidl il 47enne, che stava percorrendo viale Roma sulla ciclabile in direzione Forlì, ha attraversato sulle strisce pedonali ed è stato investito da una Ford Fiesta che viaggiava anch’essa in direzione Forlì, condotta da un 35enne che non ha visto arrivare il ciclista. L’impatto è stato violento, l’uomo ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto riportando ferite gravi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.