Forlì. Travolto e ucciso davanti a casa mentre attraversa la strada in via Decio Raggi

Incidente mortale ieri sera in via Decio Raggi dove un’auto ha investito un uomo di 69 anni uccidendolo sul colpo. La vittima è Anseride Guardigli, travolto mentre stava attraversando la strada insieme alla moglie per andare a casa. La tragedia è avvenuta poco prima delle 22, i due coniugi erano usciti con alcuni amici che poi li hanno riaccompagnati a casa, lasciandoli proprio nei pressi della loro abitazione ma dal lato opposto. Anseride Guardigli e la moglie, che abitano al civico 392, dopo aver salutato gli amici si sono portati sulla strada e hanno attraversato per raggiungere la propria casa. La moglie era un po’ più avanti di Guardigli e ha attraversato indenne, ma subito dopo è sopraggiunta una Renault Clio condotta da un uomo di 56 anni diretto verso la valle del Bidente dove risiede. Il conducente non ha visto Guardigli e lo ha travolto in pieno, il corpo del 69enne è finito alcuni metri più avanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Forlì e il 118, i sanitari hanno constatato il decesso. Il 56enne alla guida della Renault Clio è stato portato in pronto soccorso in stato di schock.