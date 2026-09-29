Forlì, travolta e incastrata sotto l’auto: grave 77enne

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 10.30 alla rotonda di via Castel Latino, a Vecchiazzano. Una donna di 77 anni che era in sella alla sua bicicletta, è stata toccata e fatta cadere da un’auto, per cause ancora al vaglio della Polizia locale. La ciclista è stata travolta ed è finita incastrata sotto la vettura. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla e affidarla alle cure dei sanitari. Ha riportato diverse fratture ed è stata trasportata all’ospedale “Bufalini” in gravi condizioni