Forlì, travolta da un’auto: grave 37enne

Investita da un’auto mentre attraversava la strada. È successo ieri mattina intorno alle 10.20 a San Martino in Strada, in viale dell’Appennino. Una donna straniera di 37 anni è stata trasportata all’ospedale “Bufalini” di Cesena in gravi condizioni. Sulla dinamica dell’incidente dovranno fare luce gli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di legge e per raccogliere le prime testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe occupato la carreggiata all’altezza del Bar dello Sport proprio nel momento in cui sopraggiungeva una Renault Clio che l’ha travolta, sbalzandola a terra. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, le condizioni della 37enne sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elimedica per il tempestivo trasferimento d’urgenza al trauma center cesenate a causa dei gravi colpi riportati.