Forlì, trattore sfonda il muro di una casa dopo un incidente: due feriti FOTOGALLERY

Spettacolare incidente stradale intorno alle 20.30 in via XIII Novembre a Roncadello. Un trattore, dopo essersi toccato con un furgone, ma perso il controllo ed è finito contro una casa colonica, sfondando il muro della lavanderia e demolendo la parete. A pochi metri dal buco creato dal mezzo pesante la cucina dove i proprietari di casa stavano cenando. Una tragedia evitata, anche se i conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti, in modo tale da non essere in pericolo di vita. La ricostruzione dell’incidente è affidata alla Polizia locale. Trattore e furgone stava percorrendo la strada con direzioni opposte. L’impatto laterale tra i due mezzi ha fatto perdere il controllo ai conducenti. Quello del trattore ha invaso il fossato e poi il cortile della casa colonica, composta da due unità occupate da altrettante famiglie. Nella sua corsa il trattore, adibito al trasporto di uva, ha sfondato il muro di un’abitazione finendo nella lavanderia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118. La strada è rimasta chiusa per i rilievi dell’incidente e il soccorso ai feriti