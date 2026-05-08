Forlì, tragico incidente in viale dell’Appennino: l’ultimo saluto a Caterina Romualdi - Gallery

A Forlì l’ultimo saluto a Caterina Romualdi, la ragazza di 23 anni scomparsa nel tragico incidente stradale avvenuto domenica in viale dell’Appennino. Dopo la partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, il mondo di Caterina si è radunato alla chiesa di San Pio X, in via Ribolle a Ca’ Ossi.

Il terribile incidente si è consumato nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30. La Renault Clio con tre giovani a bordo viaggiava in direzione del centro storico. A poche centinaia di metri dalla rotonda di porta Ravaldino la perdita di controllo della vettura. A quel punto l’utilitaria è diventata ingovernabile, finendo in testacoda e colpendo il platano nella corsia opposta. L’impatto è stato molto violento e l’urto ha spezzato la vita a Sirin Jaziri e a Caterina Romualdi, mentre la sorella Angelica è stata trasportata al Bufalini dove è ricoverata.