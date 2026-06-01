Forlì, tragico incidente: chi era il ciclista di Boncellino che ha perso la vita

Doveva essere una domenica di svago e divertimento in sella alla bici, invece si è trasformata in una tragedia. Claudio Ridolfi, 61 anni, residente a Boncellino nel Ravennate, ieri ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva con la sua bicicletta via delle Caminate, nella frazione di Collina. Si tratta della strada che da San Martino in Strada porta a Rocca delle Caminate, conosciuta e frequentata dai ciclisti. Ridolfi ieri mattina verso le 10.30, si è scontrato con un furgone Volkswagen, condotto da un 65enne residente in quella zona, mentre scendeva con la bici lungo la strada in direzione San Martino in Strada. L’impatto è stato violentissimo, il 61enne dopo un volo di diversi metri è finito nel cortile di un’abitazione mentre la bicicletta ha terminato la sua corsa nel fosso.

Sul posto sono arrivati la Polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ciclista.