Forlì, tra Luxury Living e Fendi il patto del lusso

La Luxury Living Group, società appartenente al gruppo Haworth Lifestyle e con sede a Forlì, ha raggiunto l’accordo con Fendi. Da ieri, infatti, la realtà forlivese produrrà e distribuirà a livello mondiale gli articoli di arredo e gli accessori casa della celebre maison romana. L’operazione si è perfezionata attraverso l’acquisizione da parte di Luxury Living Group del 100% di FFD (Fashion Furniture Design S.p.A.) società che detiene la licenza del marchio Fendi Casa. Va ricordato che Luxury Living Group è la società del gruppo Haworth Lifestyle che si occupa della creazione, produzione e distribuzione di marchi del lusso nel settore dell’arredo ed illuminazione. Fondata negli anni ’80 da Alberto Vignatelli la società conta 300 addetti largamente impiegati nei siti produttivi di Forlì ed opera in 12 negozi nel mondo gestiti direttamente insieme ad una rete di oltre 300 distributori mono o multi-marca. Per la realtà forlivese si tratta di un ritorno, fu infatti nel 1988 che Alberto Vignatelli e Fendi presentarono la prima collezione di complementi di arredo Fendi Casa. Tra i primi progetti, il divano Farnese impreziosito dal rivestimento con l’iconico logo FF di Fendi, disegnato da Karl Lagerfeld nel 1965 .“Il ritorno di Fendi Casa in Luxury Living Group rappresenta per me, per Olga Vignatelli e per tutte le nostre maestranze uno straordinario riconoscimento ed apprezzamento del lavoro sviluppato in questi anni - afferma il ceo di Luxury Living, Andrea Gentilini -. Ritroviamo un marchio per noi identitario, al quale tutti dobbiamo molto ed al quale rimaniamo profondamente legati. La squadra lavorerà con forza e sollecitudine per portare Fendi Casa al massimo livello che merita”.“Ho sempre creduto profondamente nel progetto di Luxury Living Group di poter rappresentare i migliori marchi del lusso mondiale nel nostro settore e questo felice ritorno testimonia la bontà e la forza di questo progetto e di questa straordinaria squadra - fa eco Dario Rinero, ceo di Haworth Lifestyle -. La grande sintonia, stima e collaborazione mai sopita con Fendi ci consentirà di riprendere insieme il cammino con determinazione e sollecitudine”. E’ iniziata, quindi, una nuova fase. “Con grande entusiasmo accogliamo questa partnership con Luxury Living Group e con il Gruppo Haworth Lifestyle - spiega Ramon Ros, ceo di Fendi -, puntando sulla creatività e l’innovazione del design che continueranno a contraddistinguere i prodotti Fendi Casa a livello globale. Guardiamo al futuro con molto ottimismo e fiducia rispetto al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi”.