Le crisi internazionali, le trasformazioni geopolitiche e il desiderio di guardare oltre i confini spingono le nuove generazioni verso le relazioni internazionali. Le guerre, le tensioni mondali e i cambiamenti che attraversano il pianeta non sono più questioni lontane dalla vita quotidiana. I giovani lo sanno e sempre più spesso scelgono di approfondire questi fenomeni, cercando gli strumenti per comprenderli e contribuire al futuro delle relazioni tra i Paesi. È anche da questo interesse che nasce l’attrattività del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, che negli ultimi anni registra una crescita delle iscrizioni. A raccontare le motivazioni degli studenti, le opportunità formative e gli sbocchi professionali è Paolo Soave, coordinatore del corso, che individua nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza della dimensione globale della società. Un dato, intanto, emerge dalle iscrizioni della coorte 2025-2026: il 67,3% degli studenti è composto da studentesse, contro il 32,7% di studenti.

Professor Soave, quasi sette iscritti su dieci sono donne. Come interpreta questa netta prevalenza femminile?

«La interpreto con entusiasmo. I nostri studenti, nel complesso, dimostrano grande serietà, interesse e consapevolezza nella scelta universitaria. È vero che nel nostro corso le ragazze sono mediamente molto brave, come riscontriamo quotidianamente a lezione, ma questo non significa che i ragazzi siano meno capaci o meno preparati: entrambi raggiungono risultati positivi e molti riescono a laurearsi entro la durata regolare del triennio. La prevalenza femminile è una caratteristica che riscontriamo da tempo e che conferma l’elevato livello di preparazione e partecipazione delle nostre studentesse».

Quali caratteristiche accomunano maggiormente i giovani che scelgono Scienze internazionali e diplomatiche? Arrivano con una passione per la politica, la diplomazia, le lingue o l’attualità internazionale?

«Il nostro è un corso che richiede una vocazione abbastanza precisa: guardare alla dimensione internazionale della società e della vita con la volontà di farne parte. Rispetto al passato è cambiato il modo in cui le nuove generazioni percepiscono il mondo. Un tempo chi si avvicinava a queste discipline poteva avere un interesse prevalentemente culturale, osservando le vicende internazionali con una certa distanza dalla propria vita quotidiana. Oggi questa separazione non esiste più. Lo sviluppo tecnologico, i mezzi di comunicazione, i social network e, sempre di più, l’intelligenza artificiale hanno reso il mondo irreversibilmente connesso e gli eventi internazionali hanno ricadute dirette sulla vita quotidiana. Siamo tutti cittadini del mondo nel senso pieno del termine. I nostri studenti vogliono essere parte attiva di questo scenario e il primo passo è acquisire gli strumenti culturali e conoscitivi necessari, per poi prepararsi a una dimensione professionale internazionale».

Professor Soave, quali sono gli insegnamenti e gli aspetti del percorso più importanti per comprendere un mondo contemporaneo sempre più complesso?

«È fondamentale un approccio multidisciplinare. Serve innanzitutto una solida preparazione storica, che comprende sia la storia internazionale sia quella delle diverse aree geopolitiche. A questa base si aggiungono il diritto internazionale, europeo e il diritto costituzionale comparato. Ampio spazio è dedicato anche alla sociologia, all’economia e alla scienza politica. Non mancano le lingue straniere: il corso ne prevede due, una obbligatoria e una a scelta. L’obiettivo è fornire un quadro culturale completo: partire dalla storia per comprendere come si è formato il mondo attuale e arrivare a elaborare teorie e strumenti utili per immaginare possibili scenari futuri».

Quanto conta l’esperienza diretta all’estero nella formazione degli studenti? Quali opportunità offre il Campus di Forlì?

«È uno degli aspetti di cui siamo particolarmente orgogliosi: circa il 50% dei nostri studenti arriva alla laurea avendo svolto almeno un’esperienza di studio all’estero, attraverso programmi Erasmus o Overseas. Abbiamo rapporti di scambio con numerosi Paesi e un’offerta molto ampia, che consente agli studenti di scegliere il contesto universitario e l’area geografica in cui trascorrere un periodo di formazione. Esiste inoltre la possibilità di svolgere il primo anno di corso al campus Unibo di Buenos Aires. A queste opportunità si aggiungono i tirocini, non obbligatori, che possono essere svolti sia in Italia sia all’estero. L’internazionalizzazione è una dimensione importante per conoscere non solo il funzionamento delle università degli altri Paesi, ma anche il modo in cui si vive, si pensa e si costruiscono le identità culturali. Sono esperienze che arricchiscono la formazione personale e professionale».

Dalla formazione al lavoro: quali opportunità professionali può offrire questa laurea e quali settori sono maggiormente accessibili ai laureati?

«Il nostro è un corso triennale e bisogna essere consapevoli che per raggiungere una preparazione professionale completa come esperti di relazioni internazionali è necessario proseguire con la laurea magistrale. Il nostro obiettivo è formare persone capaci di interpretare e gestire le dinamiche internazionali. Oggi queste competenze sono richieste a molti livelli e non soltanto da chi aspira a lavorare all’estero in grandi organizzazioni. La Regione Emilia-Romagna, per esempio, sviluppa una propria attività di relazioni internazionali, collaborando con istituzioni ed enti territoriali di altri Paesi. Queste competenze trovano applicazione in numerosi ambiti, sia pubblici sia privati: dalle fondazioni culturali alle istituzioni economiche, dalle organizzazioni sociali agli enti che si occupano di questioni migratorie. Tra le possibilità più ambite c’è sicuramente la carriera diplomatica. A Forlì gli studenti possono inoltre seguire un percorso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri attraverso un apposito master. Trattandosi, tuttavia, di un settore molto selettivo, le opportunità non finiscono qui: anche le Nazioni Unite, l’Unione europea, le organizzazioni non governative e le imprese che operano con l’estero, sono alla ricerca di figure con competenze internazionali».

Che consiglio darebbe a un giovane che sogna la carriera diplomatica, il lavoro nelle istituzioni europee o il giornalismo internazionale? E come sta cambiando l’interesse verso questo percorso universitario?

«Il consiglio che do sempre ai ragazzi e alle ragazze è di seguire la propria vocazione, cercare di capire che cosa si desidera davvero e valorizzare ciò che si sente di essere. Chi è interessato alla dimensione internazionale, e vuole comprendere ciò che accade nel mondo, dalle crisi geopolitiche ai grandi processi economici, fino alle guerre, può trovare in questo percorso gli strumenti per provare a diventare parte attiva di questi cambiamenti. Il Campus di Forlì rappresenta una realtà di grande qualità, caratterizzata da un’organizzazione attenta alla frequenza regolare e da un rapporto interattivo tra docenti e studenti. Per quanto riguarda le iscrizioni, negli ultimi anni registriamo una forte crescita, un dato particolarmente positivo, considerando le difficoltà economiche e le incertezze sul futuro. Credo che investire nello studio sia fondamentale: solo attraverso la conoscenza e una maggiore consapevolezza di ciò che accade intorno a noi possiamo comprendere la complessità del mondo in cui viviamo e la direzione verso cui stiamo andando».