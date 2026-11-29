Le crisi internazionali, le trasformazioni geopolitiche e il desiderio di guardare oltre i confini spingono le nuove generazioni verso le relazioni internazionali.
Le guerre, le tensioni mondali e i cambiamenti che attraversano il pianeta non sono più questioni lontane dalla vita quotidiana.
I giovani lo sanno e sempre più spesso scelgono di approfondire questi fenomeni, cercando gli strumenti per comprenderli e contribuire al futuro delle relazioni tra i Paesi. È anche da questo interesse che nasce l’attrattività del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, che negli ultimi anni registra una crescita delle iscrizioni.
A raccontare le motivazioni degli studenti, le opportunità formative e gli sbocchi professionali è Paolo Soave, coordinatore del corso, che individua nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza della dimensione globale della società. Un dato, intanto, emerge dalle iscrizioni della coorte 2025-2026: il 67,3% degli studenti è composto da studentesse, contro il 32,7% di studenti.