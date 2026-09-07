Forlì, tra corpo ed emozioni: corso per l’invecchiamento attivo

Muoversi, raccontarsi e condividere per contrastare la solitudine e riscoprire il benessere ad ogni età. Prenderà il via al Centro sociale “Primavera” di via Angeloni, 56, il progetto “Parole in movimento”, un’iniziativa dedicata alla salute globale della persona che integra psicomotricità e supporto psicologico in un percorso d’invecchiamento attivo. Un approccio integrato per la mente e per il corpo. Nato dalla collaborazione tra Roberta Conte, psicomotricista e pedagogista, e Sonia Sassi, psicologa e psicogeriatra, il percorso propone uno spazio protetto d’ascolto e prevenzione.

I passaggi

Il percorso è rivolto a persone over 60 che desiderano prendersi cura del proprio benessere psicofisico, mantenere attive le proprie risorse cognitive ed emotive, condividere esperienze in un contesto di gruppo accogliente e stimolante. Ciascun incontro, della durata di un’ora e mezza, sarà articolato in tre momenti sequenziali: attivazione corporea e consapevolezza, con movimenti dolci, tecniche di respirazione e rilassamento per riallacciare il contatto con il proprio corpo, per passare poi a un’esperienza emotiva e simbolica, con l’esplorazione dei vissuti personali tramite movimento, oggetti, immagini e stimoli narrativi, per concludersi con la fase della condivisione e parola, uno spazio finale di dialogo e confronto per dare significato ed elaborare l’esperienza vissuta all’interno del gruppo. La conduzione congiunta delle due professioniste garantirà una visione complementare e un’attenzione personalizzata, accogliendo i partecipanti in un piccolo gruppo (da 8 a 12 persone, per informazioni e prenotazioni: 335.6540349 oppure 349.6418795).

La presentazione

Per illustrare i dettagli del percorso e permettere agli interessati di conoscere le conduttrici, si terrà un incontro di presentazione gratuito, in programma mercoledì, dalle 15 alle 16, al Centro sociale “Primavera”. Durante l’open day verranno presentati anche gli “oggetti simbolo” che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso: la bussola, la clessidra e la chiave. «La clessidra – spiega Roberta Conte – rappresenta il tempo che passa, la bussola l’orientamento nello spazio e la chiave invece vuole essere quell'oggetto che permette di aprire delle porte che forse ancora non conosciamo o che forse non avevamo visto, o anche di chiuderne alcune perché sono troppo pesanti».

Dettagli e iscrizioni