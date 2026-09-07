Forlì, tra corpo ed emozioni: corso per l’invecchiamento attivo

Muoversi, raccontarsi e condividere per contrastare la solitudine e riscoprire il benessere ad ogni età. Prenderà il via al Centro sociale “Primavera” di via Angeloni, 56, il progetto “Parole in movimento”, un’iniziativa dedicata alla salute globale della persona che integra psicomotricità e supporto psicologico in un percorso d’invecchiamento attivo. Un approccio integrato per la mente e per il corpo. Nato dalla collaborazione tra Roberta Conte, psicomotricista e pedagogista, e Sonia Sassi, psicologa e psicogeriatra, il percorso propone uno spazio protetto d’ascolto e prevenzione.