A Forlì ritorna la festa di Santa Caterina. A partire dalle 7.30 e fino alle 20 di domani, la piazzetta Don Garbin e le vie adiacenti la chiesa di San Biagio saranno animate da una quarantina di bancarelle, colme di dolciumi di ogni tipo. Leader merceologico della fiera ambulante, che inaugura il calendario delle iniziative forlivesi dedicate al Natale, è il torrone: è ancora forte, infatti, la consuetudine di donarne un pezzetto alle “belle spose” e comunque alle compagne di vita. Santa Caterina costituisce l’occasione per gustare anche i biscotti omonimi, le “caterine”, fatti di pasta frolla e ricoperti da una glassa di zucchero o cioccolato, senza dimenticare altre categorie merceologiche in bella vista, come articoli da regalo, giochi per bambini e tante altre sorprese. Le origini forlivesi della devozione alla santa, principessa martirizzata dall’imperatore romano Massenzio per non aver abiurato la fede cristiana, si perdono nell’antichità. Non è escluso che una certa diffusione sia stata favorita da Caterina Sforza, signora della città fino al 1500, per solennizzare il giorno della sua nascita. Ancora nel 1864, il conte Filippo Guarini localizza la festa nella “chiesa di Santa Caterina vicino alla caserma della fanteria”, l’odierna sala comunale di via Romanello. Lo spostamento in San Biagio, occorso nel 1866, fu conseguenza della soppressione del luogo di culto disposto dallo Stato unitario italiano nel 1862, con l’ex convento che assunse la denominazione di Caserma Caterina Sforza. Santa Caterina era invocata da almeno trenta categorie di persone, fra cui gli studenti e gli studiosi.

La fiera costituiva anche l’occasione per acquistare gli scaldini di terracotta o metallo chiamati “suore”, che opportunamente inseriti nei “preti” in legno, a loro volta infilati sotto le lenzuola, servivano a prevenire geloni ed infreddature. Per una popolazione ancora fortemente legata alla terra, il 25 novembre segnava l’inizio ufficiale dell’inverno, con l’accensione di stufe, camini e appunto, scaldini.

A Forlì, Santa Caterina è anche festa religiosa: nella chiesa di San Biagio, il parroco del centro storico, don Nino Nicotra, affiancato dai padri Salesiani, dirà messa alle 8, 15.30 e 18.30, con la celebrazione delle 10.30 affidata al vicario episcopale don Enrico Casadei. In canonica sono previsti anche un mercatino missionario e una pesca di beneficenza per le opere parrocchiali.