Forlì, torrente Rabbi: via ai lavori a San Lorenzo in Noceto

Due milioni di euro per ripristinare le opere danneggiate nel nodo idraulico della storica briglia ‘Calanco’ di San Lorenzo in Noceto, nel territorio di Forlì. È partito nei giorni scorsi l’intervento per riparare i danni provocati dall’alluvione del maggio 2023 e aggravati dalle piene successive, con lavori finalizzati a migliorare localmente la capacità di deflusso del torrente Rabbi e a consolidare le scarpate, contribuendo alla protezione dei pendii e delle infrastrutture presenti.
Le opere interessano un tratto di circa 2,5 chilometri compreso tra i ponti di via Pontirola e via Mezzacosta, a monte e a valle della briglia. L’intervento è finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione (ordinanza 8/2023) e completa i primi lavori realizzati in somma urgenza per mettere in sicurezza la briglia, un manufatto di interesse storico-artistico a valle del quale si dirama l’antico canale di Ravaldino.