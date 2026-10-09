Forlì, torrente Rabbi: via ai lavori a San Lorenzo in Noceto

Le opere interessano un tratto di circa 2,5 chilometri compreso tra i ponti di via Pontirola e via Mezzacosta, a monte e a valle della briglia. L’intervento è finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione (ordinanza 8/2023) e completa i primi lavori realizzati in somma urgenza per mettere in sicurezza la briglia, un manufatto di interesse storico-artistico a valle del quale si dirama l’antico canale di Ravaldino .

Due milioni di euro per ripristinare le opere danneggiate nel nodo idraulico della storica briglia ‘Calanco’ di San Lorenzo in Noceto, nel territorio di Forlì . È partito nei giorni scorsi l’intervento per riparare i danni provocati dall’alluvione del maggio 2023 e aggravati dalle piene successive, con lavori finalizzati a migliorare localmente la capacità di deflusso del torrente Rabbi e a consolidare le scarpate, contribuendo alla protezione dei pendii e delle infrastrutture presenti.

Il cantiere prevede il risezionamento dell’alveo e la sistemazione delle scarpate maggiormente erose, attraverso la realizzazione di difese di sponda in massi ciclopici. L’alveo sarà inoltre risagomato per ripristinare il naturale corso del torrente e migliorarne la capacità di deflusso. I lavori sono progettati e seguiti dall’Ufficio territoriale Bacini idrografici da Fiumi Uniti a Rubicone dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

L’attività si inserisce nel più ampio programma che l’Agenzia sta portando avanti per la manutenzione dei corsi d’acqua e la riduzione del rischio idraulico. Un impegno che nella vallata del Rabbi interessa, attraverso interventi puntuali e diffusi, i territori dei comuni di Forlì, Predappio, Galeata e Premilcuore.