Forlì, tornano i “Mercoledì del cuore”: c’è anche una cena all’aperto con 600 coperti

Sono 100 le iniziative che animano i “Mercoledì del cuore” di Forlì questa estate, per una rassegna che, dal 17 giugno al 9 settembre, accende il centro storico cittadino. Gli eventi sono di ogni genere e vanno dalla musica e la dance col “trasloco” di Underground da Castrocaro al capoluogo, ai mercatini, a una mega cena conviviale con 600 coperti. Il tutto organizzato a tante mani anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria e a chi il centro lo vive quotidianamente.

Nel presentare la rassegna estiva forlivese, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno evidenzia infatti “l’elemento di orgoglio”, ovvero il fatto che nel disegnarla “sempre di più sono protagonisti esercenti, residenti e cittadini che hanno collaborato col Comune”. Le iniziative, piccole o grandi che siano, aggiunge, puntano a “fortificare” il centro, a “migliorare il clima”, e “ci fanno guardare con speranza allo scopo politico dei Mercoledì del cuore” che non punta solo a “far festa” ma a “far percepire che il centro è bello da vivere tutta la settimana e tutto l’anno”. Tra giugno e settembre, dunque, dà le cifre Marco Leoni di Iscom Group, sono cinque le serate di eventi che seguono il tema “A spasso nel tempo”: anni ‘50-’60, anni ‘70-’80, anni ‘90, Duemila e anche il futuro. A settembre, invece, i mercoledì saranno dedicati in particolare alle famiglie. La rassegna si apre il 17 giugno con la tradizionale mostra delle auto in centro, mischiando poi eventi già noti con diverse novità.

Si sofferma in particolare su due serate, l’assessora ai Grandi Eventi Andrea Cintorino. Ovvero Underground dell’8 luglio, evento che prima si svolgeva appunto a Castrocaro Terme, e che ora “trova casa da noi, in piazza Saffi, per concentrare qui le principali occasioni di incontro”. Si tratta di un evento “molto scenografico, con musica e intrattenimento dedicato in particolare alle nuove generazioni”.

Il 15 luglio, invece, racconta Cintorino, in piazza Saffi arriva la mega cena sotto le stelle con 600 coperti “per mettere al centro la convivialità, un’occasione per evidenziare l’appartenenza alla comunità, la partecipazione, la valorizzazione del centro storico”. Insomma, una rassegna che unisce “innovazione, nuovi format, tradizione per una città sempre più viva e attrattiva”. E ancora, Helenia Fantini, coordinatrice dell’ufficio eventi del Comune parla di iniziative trasversali, con una via dedicata per ogni serata, ma con un programma che sarà diffuso nelle altre aree del centro. Il 17 giugno, per esempio, in via Regnoli la serata anni ‘50 e ‘60 con esposizioni, incontri, musica e (il piazza Cavour) il vintage market. Il 24 giugno in corso della Repubblica gli anni ‘70-’80 che “ci hanno fatto venire in mente Rocky” e quindi vedrà un evento dedicato alla boxe. L’1 luglio sarà dedicato agli anni ‘90-2000, al kick boxing e ai graffiti, con l’artista Andrea Bert che, assieme a chi vorrà, decorerà dei mobili che volendo potranno poi essere acquistati. L’8 luglio ecco il mercoledì che guarda al futuro, con spettacolo di luci e suoni in corso Mazzini.