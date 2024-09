Forlì, torna Sedicicorto

Torna a far sognare con la magia del cinema breve, dal 4 al 13 ottobre, il “Sedicicorto Forlì International Film Festival”, alla 21ª edizione. «“Sedicicorto” cresce e si consolida – affermano orgogliosi i direttori artistici Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo – e si propone come una delle più importanti manifestazioni italiane di cortometraggi, per le nuove tendenze ma anche per l’omaggio verso chi ha fatto la storia del cinema». A Marcello Mastroianni, nel centenario della nascita, è dedicata infatti la mostra “La dolce vita di Mastroianni”, alla galleria Manoni 2.0 dal 5 al 15 ottobre. Inoltre Gabriella Maldini parla alla Sala San Luigi di “La dolce vita, scandalosa profezia felliniana” (4 ottobre) e “Marcello Mastroianni, l’uomo che amava le donne” (6 ottobre). Imponenti i numeri del festival: 155 i cortometraggi selezionati tra i 3.300 pervenuti, con 114 anteprime. Otto le sezioni competitive, tre quelle fuori concorso fra cui “For Gaza”, con film di registi israeliani e palestinesi e “Apollo”, con 11 autori emiliano-romagnoli. Si aggiunge poi “Sketching” che comprende i 13 “corti” degli studenti del Liceo artistico statale “Canova”. Molti gli eventi speciali: alle 21.30 del 4 ottobre al San Luigi, Marco Cortesi e Mara Moschini presentano l’anteprima della serie “Fango” appena finita di girare. Torna anche Enrico Gaudenzi con la rubrica “Il Centenario” e le proiezioni di “L’ultima risata” di Friederich Wilhelm Murnau, “Rapacità” di Erich Von Stronheim, “Matrimonio in quattro” di Ernst Lubitsch, “Sherlock Jr.” di Buster Keaton (8, 9, 10 ottobre, ore 22, Sala San Luigi). L’11 ottobre tocca a “La notte rossa”, che celebra il trentennale di “Film rosso” di Krzysztof Kieślowski con i vini dell’azienda Drei Donà. Sabato 12 è la serata della “Slam Poetry” con i Voce Versa e Simone Savogin, e la musica di Mobius (dalle 21.45). Significativa la collaborazione con la Fabbrica delle Candele dove si svolge, dall’11 al 13, “Lapix” per la promozione dell’animazione e del videogaming, «un’altra occasione – sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Paola Casara – per i giovani e per la valorizzazione dei loro talenti».

Giorgio Colangeli riceve il “Premio alla Carriera cinemaitaliano.info”, i premi “Generazione G” vengono assegnati a Selene Caramazza e ad Andrea Arru, il “Woman in Set” va a Laura Luchetti, e a Orfeo Orlando tocca il premio “Caveja”, riconoscimento per il cinema regionale. «Con “Sedicicorto” Forlì diventa per dieci giorni capitale del cortometraggio – conclude il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –, e quindi del pensiero, del dialogo e del confronto. E anche grazie a questa manifestazione, sempre più si dimostra che Forlì, capoluogo con l’accento, ha tutte le carte in regola per proporsi come città d’arte e di cultura». Per informazioni: www.sedicicorto.it.