Forlì, torna “Particolari”: due giornate alla scoperta del centro storico

Due giorni, scanditi da 31 incontri, per scoprire il centro storico di Forlì, attraverso l’incontro di associazioni e residenti che apriranno le porte delle proprie abitazioni. L’invito offerto dalla settima edizione di “Particolari: straordinari incontri di vite quotidiane”, iniziativa promossa dalle associazioni Pensiero e Azione Aps, Regnoli 41 Aps e Materia dei sogni Aps, con il sostegno del Comune di Forlì, è quello di muoversi stringendo in mano una cartina invece del cellulare. «Questa è la settima edizione - spiega Daniela Piccioni de La materia dei sogni - e ne siamo molto contenti. Tra le iniziative in programma “Ape radici”, organizzata da ex studenti universitari che non erano forlivesi e si sono fermati in città per lavoro, in cui ognuno porta qualcosa che rappresenta le proprie radici. Riaprono, poi, le case dei residenti come Casa Paradiso, Casa Flavia». In programma anche un laboratorio per bambini da 5 a 11 anni in cui protagoniste saranno le cartoline, promosso da Pensiero e Azione Aps presso la sede di Galleria Mazzini 22/24, domenica 15 novembre (dalle 15.30 alle 17.30) . «È un progetto dedicato alle cartoline - spiega - aggiunge Roberta Mongini socia di Pensiero e Azione - , quindi a questo modo di comunicare un po’ ormai romantico. La domenica pomeriggio, invece ci divertiremo a fare delle cartoline di Forlì. Forniremo tutti i materiali, anche francobolli per poi effettivamente spedirle, e poi ci rincontreremo altre volte fino a dicembre chiudendo con le cartoline di Natale». In corso Mazzini 187A, nello spazio dell’ex Ex-Minoia, debutta il tour guidato “Memoria e futuro in Galleria” (sabato alle 14.30), accompagnato da una mostra visitabile che mira a coniugare il passato di corso Mazzini con le prospettive future. Per scoprire dettagli di angoli cittadini che possono passare inosservati, domenica mattina Gabriele Zelli condurrà una visita guidata. «Partendo dall’inizio del corso, zona via Pedriali - anticipa Zelli - osserveremo per prima cosa torre Numai poi faremo notare alcune facciate di edifici che sono particolarmente belle dal punto di vista estetico, architettonico ed edilizio, come Casa Giovannetti. Ho analizzato l’edificio di corso Mazzini 122, di proprietà del Comune, e c’è una ceramica che riporta l’immagine della Madonna del Rosario che risale al 1731” Poi la chiesa del Carmine, la casa natale di Achille Cantoni, il loggiato dei “dieci anni”». «Mi permetto di consigliare veramente a tutti questa bella iniziativa - ha concluso l’assessore Vincenzo Bongiorno -. Il valore aggiunto è nella possibilità offerta di incontrarsi, di raccontarsi storie, di conoscersi meglio come comunità». L’appuntamento è per sabato e domenica dalle 10 alle 20.