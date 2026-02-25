Forlì, torna “Old time show”: auto e moto piene di storia alla Fiera

Dai modelli d’epoca che hanno segnato storia e evoluzione dei motori alle “macchine mirabolanti”, sfrecciando tra customizzazioni e automobilia. Rombano i motori nel prossimo fine settimana alla Fiera di Forlì con la 21esima edizione di “Old time show”, la mostra scambio di auto e moto d’epoca con tanti club pronti a fare ammirare i loro pezzi unici. Una due giorni, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, dove “cultura e memoria raccontano la storia delle due e quattro ruote”, spiega questa mattina alla stampa l’assessora ai Grandi eventi Andrea Cintorino. E che tiene insieme “passione e competenze tecniche”. Per il Comune, sottolinea, sostenere questo evento significa da un lato “investire nell’attrattività della città e nell’indotto per il territorio”, dall’altro confermare Forlì come “punto di riferimento fieristico”.

Su oltre 30.000 metri quadri di superficie, tra tre padiglioni del quartiere fieristico e due parcheggi con la pista per le esibizioni, entra nel dettaglio del programma ma senza svelare troppo il direttore della manifestazione Simone Velleca, saranno presenti oltre 300 espositori. Con motociclette e automobili di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani. Quella dei club, osserva, è “una passione che si tramanda nelle generazioni, da padre in figlio”. E a Forlì saranno tanti quelli presenti, a partire da Asi, l’Automotoclub storico italiano, il Crame, il Club romagnolo auto moto d’epoca, di Imola, e lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini. Con una serie di mostre.