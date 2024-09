Forlì, torna la Lotteria della solidarietà

Una piccola, semplice idea per raccogliere fondi, come la “Lotteria della Solidarietà” inventata 24 anni fa da don Dario Ciani, con i suoi circa 50.000 biglietti è diventata un sostegno per molte associazioni, per la realizzazione di progetti, per la creazione di relazioni. Promossa da associazione Amici di don Dario, Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e VolontaRomagna, è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e da diverse imprese fra cui Conad, Casadei Expert e Casa del Sole. «Il format resta quello noto -racconta Alberto Bravi, vulcanico presidente degli Amici di don Dario-: un biglietto da un euro offre la possibilità di consumare otto caffè e di accedere a sei luoghi storici, visto che Rocca delle Caminate si è aggiunta a Museo San Domenico, Maf di Forlimpopoli, musei Mambrini di Pianetto e della Marineria di Cesenatico e al Parco poesia Pascoli di San Mauro. Del ricavato dei biglietti, il 70% va alle associazioni venditrici, il 30 finanzia progetti presentati da realtà del territorio mentre una quota fissa di 1.500 euro è destinata al Fondo Carcere curato da don Enzo Zannoni». Ma la solidarietà si esercita anche sul piano della cultura, con la 33° edizione della rassegna “Sadurano Serenade” dedicata dal direttore artistico, il flautista Yuri Ciccarese, a “Musica e migranti”. Dopo due concerti in anteprima, si prosegue il 26 settembre (ore 21) alla ex chiesa di San Giacomo con lo stesso Ciccarese in duo con Pierluigi Di Tella in “Amadeus. Dall’oriente all’Occidente”: introduce Maurizio Gardini, presidente della Fondazione CaRisp Forlì. Poi, alla Sala Sangiorgi il 17 ottobre (ore 21) tocca a “Contrabbassi e pianoforti”, il 24 (ore 21) ai pugliesi “Cantiga de la Serena” e il 31 all’Equi Nox Duo