Forlì, torna la kickboxing in piazza Saffi

Il grande sport torna a unirsi ai “Mercoledì” del centro storico per un’abbinata di successo. Il 9 luglio piazza Saffi sarà il palcoscenico del “Combat camp arena”, esibizione di kickboxing e K-1 rules, giunta alla terza edizione.

«Quest’anno oltre a match professionistici – spiega Massimo Mariani, allenatore della Polisportiva Edera e organizzatore della manifestazione – avremo la novità del “Road to fight club”. In totale 15 incontri. Avremo atleti dai 15 anni ai 30, due saranno gli incontri femminili. E poi spettacoli e food truck. Speriamo di ripetere il successo degli anni passati».

«Ho visto nel corso degli anni l’evoluzione che ha avuto questa attività – aggiunge il presidente della Polisportiva Edera, Carmine Capriolo – e devo dire che è sempre andata migliorando, anche grazie al nostro tecnico Mariani, che porta dei ragazzi davvero validi. Puntiamo molto su questo spettacolo anche per la cittadinanza all’interno dei “Mercoledì in corso”».

L’abbinamento sport e “Mercoledì in corso” finora soddisfa il Comune, come spiega l’assessore Kevin Bravi: «“I mercoledì in corso stanno diventando sempre più importanti anche grazie al lavoro delle associazioni sportive di arricchimento delle varie serate. Un lavoro incessante anche da parte dell’Unità sport e della funzionaria Roberta Mercuriali. Lo abbiamo visto anche in occasione della Mille Miglia, con l’arrivo di migliaia di presenze in centro per le diverse attività legate alla corsa motoristica. Leghiamo passione ad esigenza della comunità. Ci aspettiamo la stessa partecipazione. All’evento di mercoledì 9 aspettiamo circa 2mila persone, perchè l’Edera sta facendo un grande lavoro. E manifestazioni come queste, come anche la boxe sotto le stelle, evidenziano il grande rispetto degli atleti, sia verso gli avversari, sia verso i giudici di gara. Abbiamo visto in altri sport, come il calcio, situazioni ben diverse, con anche un Daspo recente. Il rispetto delle regole e dei giudici sono al centro delle politiche sportive di questo Comune» .

Sponsor dell’evento in piazza del 9 luglio (dalle 20.30 alle 23.30 circa) saranno la Pyper, azienda di abbigliamento di Fiumana, Jump, Serial Burgher Edilvalle, Lab 84, la copisteria Copia e Incolla, Mondo Coperture.