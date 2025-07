Forlì, torna la Gran Fondo Casartelli

Dopo il successo dello scorso anno, torna domenica a Forlì la seconda edizione della Gran Fondo Casartelli, manifestazione ciclistica non competitiva organizzata dal Cicloclub Estense in memoria del ciclista professionista Fabio Casartelli. Insieme all’evento di cartello si terranno inoltre due iniziative collaterali: domani “Pedale in Sicurezza” a “I Portici” con la collaborazione della Polizia locale impegnata con i bambini del centro estivo, mentre sabato è in programma la Pedalata rosa con partenza da piazza Ordelaffi a sostegno delle vittime di violenza in collaborazione con l’associazione “Ti Racconto un Segreto”. Domenica, invece, la partenza è fissata alle 08:05 in piazza Saffi. La manifestazione ciclistica si concluderà con l’arrivo al velodromo Servadei. Sono tre i percorsi previsti in programma: verde (48 km), blu (85 km) e rosso (125 km). Questa edizione della Gran Fondo Casartelli sarà un’occasione per ricordare il grande Fabio Casartelli ma anche un momento di aggregazione in nome della solidarietà. “Questa iniziativa è la dimostrazione di come lo sport possa abbracciare tematiche sociali, turistiche e sportive - afferma l’assessore allo Sport Kevin Bravi -. Chi fa sport fa squadra: insieme è possibile creare qualcosa di sostenibile e sostanziale. Lo sport è sinonimo di cultura, intesa anche come educazione stradale che promuoveremo ancora di più da ottobre quando inaugurerà il ciclodromo, e solidarietà. Non solo, lo sport e le manifestazioni organizzate sono elementi fondanti del turismo nel territorio forlivese. Si tratta di un’iniziativa importante che, insieme al Giro d’Italia femminile, porterà ampia visibilità alla nostra città”.