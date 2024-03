Forlì, torna l’acqua nel laghetto del parco della Resistenza

L’acqua che è tornata a riempire il laghetto del Parco della Resistenza sancisce la fine dei lavori di ristrutturazione del bacino artificiale restituendolo alla città. Un intervento lungo e complesso, che ha previsto anche lo spostamento della fauna che abita lo specchio d’acqua, per un investimento complessivo di circa 192mila euro. Si tratta di uno dei luoghi in cui generazioni di forlivesi sono cresciute godendo di questo angolo di natura a due passi dal centro in cui poter ammirare anche gli animali selvatici.

«Lo svuotamento e la pulizia del laghetto presente nel Parco – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – si erano resi necessari a seguito delle evidenti perdite di acqua, causate dalle fessurazioni del fondo in cemento e del mal funzionamento del pozzo, realizzato oltre 60 anni fa. Tale condizione stava creando pregiudizio alle specie animali presenti, nonostante le ripetute somministrazioni di acqua supplementari riversate nel laghetto periodicamente negli ultimi mesi, ma che non erano più gestibili in maniera sufficiente a garantire il giusto equilibrio».

