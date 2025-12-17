Forlì, torna il presepe vivente: il programma di sabato 20 dicembre

“Seguendo la Stella”. Sarà questo il tema del Presepe Vivente Città di Forlì 2025, la storica rappresentazione organizzata da Domus Coop che da ventiquattro anni richiama nel cuore della città migliaia di persone. L’evento si terrà sabato 20 dicembre alle ore 15 in Piazza Saffi, con eventuale spostamento in Duomo in caso di maltempo. La nuova edizione è stata presentata ufficialmente nella Sala Randi del Comune di Forlì alla presenza di Massimo Fabbri (presidente Domus Coop), Roberta Ravaioli (coordinatrice didattica Scuole La Nave) e Paola Casara (assessore alle Politiche per l’Educazione e l’Istruzione Paola Casara), che insieme a Gianni Matteucci (vicepresidente Gli Elefanti ODV), Andrea Fantuzzi (referente organizzativo del Presepe Vivente di Domus Coop) e Franco Vignazia (illustratore, autore dell’immagine del Presepe Vivente) hanno illustrato il programma e il significato del Presepe per la comunità forlivese. L’iniziativa, ideata e portata avanti dagli educatori e dai ragazzi dei Centri Educativi Domus Coop, in collaborazione con le scuole La Nave e la parrocchia di Coriano, è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie cittadine, capace di unire bambini, famiglie, scuole e associazioni in un’unica grande comunità che celebra la nascita di Gesù.