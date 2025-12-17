Forlì, torna il presepe vivente: il programma di sabato 20 dicembre

“Seguendo la Stella”. Sarà questo il tema del Presepe Vivente Città di Forlì 2025, la storica rappresentazione organizzata da Domus Coop che da ventiquattro anni richiama nel cuore della città migliaia di persone. L’evento si terrà sabato 20 dicembre alle ore 15 in Piazza Saffi, con eventuale spostamento in Duomo in caso di maltempo. La nuova edizione è stata presentata ufficialmente nella Sala Randi del Comune di Forlì alla presenza di Massimo Fabbri (presidente Domus Coop), Roberta Ravaioli (coordinatrice didattica Scuole La Nave) e Paola Casara (assessore alle Politiche per l’Educazione e l’Istruzione Paola Casara), che insieme a Gianni Matteucci (vicepresidente Gli Elefanti ODV), Andrea Fantuzzi (referente organizzativo del Presepe Vivente di Domus Coop) e Franco Vignazia (illustratore, autore dell’immagine del Presepe Vivente) hanno illustrato il programma e il significato del Presepe per la comunità forlivese. L’iniziativa, ideata e portata avanti dagli educatori e dai ragazzi dei Centri Educativi Domus Coop, in collaborazione con le scuole La Nave e la parrocchia di Coriano, è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie cittadine, capace di unire bambini, famiglie, scuole e associazioni in un’unica grande comunità che celebra la nascita di Gesù.

La 24esima edizione si aprirà con l’incontro dei tre Magi, che intraprenderanno insieme il cammino seguendo la stella cometa fino alla grotta di Betlemme. Il percorso, fatto di attesa, ricerca e meraviglia, condurrà all’Adorazione del Bambin Gesù, cuore della rappresentazione. “Il Presepe Vivente non è solo una rappresentazione, è un’occasione per riscoprire ogni anno il significato autentico del Natale - afferma Massimo Fabbri, presidente di Domus Coop -. Nel gesto di un bambino che apre le braccia c’è un messaggio che riguarda tutti: non siamo soli, siamo fatti e amati da qualcuno. Anche quest’anno desideriamo offrire alla città un momento di incontro e riflessione, aperto a tutti, per ritrovare insieme la speranza”.

L’immagine ufficiale del Presepe 2025 è stata realizzata dal pittore forlivese Franco Vignazia, che ha scelto una scena delicata e simbolica: un bambino che tocca la barba di uno dei Magi, indicando Gesù Bambino, il quale gli tende la mano. “Una rappresentazione che racchiude il cuore del messaggio del Presepe - spiega Andrea Fantuzzi, referente organizzativo dell’iniziativa -: solo chi si fa piccolo può accogliere la grandezza di Gesù, che si fa a sua volta piccolo per raggiungere tutti”.

“Anche quest’anno - aggiunge l’assessore Paola Casara - siamo lieti di collaborare a questo importante evento cittadino quale è il ‘Presepe Vivente Città di Forlì’, storica rappresentazione organizzata da Domus Coop che prenderà forma in Piazza Saffi sabato 20 dicembre, alle ore 15. Questo appuntamento, che è diventato un simbolo della città, oltre ad anticipare le festività natalizie, diventa un simbolo di unione di un’intera comunità”.

Alla realizzazione del Presepe partecipano numerose realtà del territorio, tra cui le Scuole La Nave, l’Associazione Gli Elefanti, la Parrocchia San Giovanni Battista in Coriano, la Scuola Maria Ausiliatrice e il Gruppo Agesci Forlì 11, insieme ai Cavalieri del Graal, al Gruppo Storico “Brunoro II”, al Gruppo Arcieri di San Sebastiano e alla Fattoria La Capanna del Drago. Oltre 300 bambini e ragazzi saranno protagonisti della rappresentazione, animando la piazza attraverso letture, musiche, danze e scene che ripercorreranno il cammino dall’Annunciazione alla Natività.